Глава Косова Хашим Тачи сегодня может объявить о своей отставке после обвинений в военных преступлениях

Это сообщает сербский телеканал РТС. Спецпрокуратура Гаагского суда ранее предъявила Хашиму Тачи обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях во время сербско-албанского вооруженного конфликта 1998–1999 годов.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Республику признали США и ряд стран Европы, отказываются ее считать суверенным государством Сербия, а также, в частности, Россия, Иран и Китай.