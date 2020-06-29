Новая ракета-носитель «Ангара» оказалась в три раза дороже ракеты «Протон-М»

На стадии испытаний стоимость ее производства составляет 7 миллиардов рублей. Как сообщает РИА Новости, это следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год. К 2024 году себестоимость ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» хотят сократить до 4 миллиардов рублей.