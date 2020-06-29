Число жертв коронавируса по всему миру превысило полмиллиона человек

Количество тех, у кого вирус был выявлен, составило уже больше 10 миллионов. Это официальные сведения, которые собирает американский университет Джонса Хопкинса. Больше всего смертей зафиксировано в США – 125 тысяч. В Бразилии скончались от коронавируса 57 тысяч человек, в Великобритании – более 43 с половиной тысяч. В России, согласно данным федерального штаба, с начала пандемии от коронавируса умерли более 9 тысяч человек. В Москве, как сообщили в городском штабе, за последние сутки скончались 23 пациента, днем ранее – 24.