В Химках в отношении трех человек составили протоколы о неповиновении требованиям сотрудников полиции и оставили на ночь в отделении до заседания суда, сообщает проект «ОВД-Инфо». В Петербурге была задержана одна активистка. Связаться с ней адвокату правозащитной организации пока не удалось.
Поправки в Конституцию предусматривают возможность Владимиру Путину остаться на посту президента до 2036 года.
В Петербурге и подмосковных Химках задержаны активисты, которые расклеивали листовки против поправок в Конституцию
В Химках в отношении трех человек составили протоколы о неповиновении требованиям сотрудников полиции и оставили на ночь в отделении до заседания суда, сообщает проект «ОВД-Инфо». В Петербурге была задержана одна активистка. Связаться с ней адвокату правозащитной организации пока не удалось.