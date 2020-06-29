В Петербурге и подмосковных Химках задержаны активисты, которые расклеивали листовки против поправок в Конституцию

В Химках в отношении трех человек составили протоколы о неповиновении требованиям сотрудников полиции и оставили на ночь в отделении до заседания суда, сообщает проект «ОВД-Инфо». В Петербурге была задержана одна активистка. Связаться с ней адвокату правозащитной организации пока не удалось.

Поправки в Конституцию предусматривают возможность Владимиру Путину остаться на посту президента до 2036 года.