В США сегодня могут возобновиться летные испытания самолетов «Боинг» 737 MAX

Разрешение дало Федеральное авиационное управление. Эксплуатация лайнеров этой модели была прекращена в прошлом году после двух катастроф. Во время испытаний эксперты оценят изменения автоматизированной системы управления полетом, сообщает агентство «Рейтер».
2020-06-29T01:16:01+03:00
2020-06-29T01:16:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:16, 29 июня 2020
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