Парламент Грузии сегодня рассмотрит в окончательном чтении поправки к Конституции

Предлагается заметно сократить число депутатов, избираемых по одномандатным округам. Вместо половины от 150 парламентариев, как сейчас, их будет только 30. Также предполагается снижение избирательного порога для партий с 5% до одного. Кроме того, согласно поправкам, если партия не наберет 40% голосов избирателей, то она не получит право единолично формировать правительство. Оппозиционные партии ранее объявили, что будут голосовать против законопроекта.

