В России остаются более двух тысяч иностранцев, которые приехали два года назад на чемпионат мира по футболу

Это сообщил в интервью газете «Коммерсант» замглавы МИДа Евгений Иванов.По его словам, фактически они сейчас являются нелегальными мигрантами. Безвизовый въезд в Россию для иностранных посетителей матчей чемпионата мира по футболу завершился в конце 2018 года
2020-06-29T01:14:55+03:00
2020-06-29T01:14:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 29 июня 2020
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