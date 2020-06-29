В России остаются более двух тысяч иностранцев, которые приехали два года назад на чемпионат мира по футболу

Это сообщил в интервью газете «Коммерсант» замглавы МИДа Евгений Иванов.По его словам, фактически они сейчас являются нелегальными мигрантами. Безвизовый въезд в Россию для иностранных посетителей матчей чемпионата мира по футболу завершился в конце 2018 года