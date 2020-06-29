За последние сутки в Москве от коронавируса скончались 23 пациента

Днем ранее сообщили о 24 умерших. Число тех, кто скончался в столице от новой инфекции с начала пандемии, превысило 3760 человек. Такие данные привели поздно вечером в городском оперативном штабе. По сведениям правительственного сайта стопкоронавирус.рф, в целом, по стране жертвами коронавируса стали более 9 тысяч человек, в общей сложности было выявлено свыше 630 тысячи заболевших, из них почти 400 тысяч выздоровели.