Z Архив новостей новости
5 3 6 1955
00:04, 29 июня 2020

Ракета Vega, как ожидается, через несколько часов стартует с космодрома Куру

Она должна доставить на орбиту более 50 микро-спутников.

Этот пуск откладывался уже несколько раз. Он был запланирован на 18, но погодные условия рушили планы. И если бы не эпидемия коронавируса, он состоялся бы еще в марте. Теперь запуск легкой ракеты-носителя Vega с микро— и наноспутниками на борту должен стать первым на космодроме Куру во Французской Гвиане после вынужденного перерыва. Также это первая миссия в рамках проекта Small Spacecraft Mission Service SSMS по отправке на орбиту 50 малых космических аппаратов, общий вес которых не превышает 150 килограммов. Спутники принадлежат 20 коммерческим заказчикам из 13 стран. Они предназначены для выполнения наблюдения за Землей, обеспечения связи, проведения научных исследований.

Прямую трансляцию пуска можно посмотреть на YouTube канале компании-оператора космодрома Arianespace («Арианспейс»).



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 26 июня Поздравить…

5 321 6 5806 26.06
Новости

Путин: По сравнению с 90-ми годами прошлого века экономика России выросла в несколько раз По словам Путина, резервы российской экономики за последние двадцать лет выросли в 50 раз…

5 122 6 8797
Голосование
5 52 6 6034 23.06
Новости

Владимир Путин ввел правило: он и премьер-министр никогда не полетят вместе в одном самолете Выступая в федеральном телеэфире, Путин пояснил, что на нем и на премьер-министре лежит особая ответственность за положение в стране…

5 52 6 6113
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3038181

5 46 6 5392 28.06
#слушать 49:48 ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Блоги

Яэль Ильински, Израиль: Проголосовать четыре раза вместо одного? — Пожалуйста Россияне в Израиле могли сегодня голосовать в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. В Хайфе даже выдали бюллетень моей ещё несовершеннолетней дочери…

5 129 6 18274 28.06
Блоги

+ Парад Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади Владимир Путин: Солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать Победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену…

5 211 6 31996 24.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм…

5 137 6 20917 23.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Андрей Воробьев: Самое главное — что у нас есть президент Андрей Воробьев: Самое главное — что у нас есть президент Гарант развития и реализации тех масштабных проектов, которые видит каждый город Подмосковья…

5 110 6 16811 22.06
Блоги

Илья Яшин политик

+ А мы чем хуже? Тоже организовали участок А мы чем хуже? Тоже организовали участок Места у нас, правда, совсем мало — пришлось выделить под волеизъявление граждан сортир. Урны, к сожалению, не нашлось. Но не беда; оборудовали под это дело стоявшее рядом с унитазом мусорное ведро…

5 52 6 8308 27.06
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Возвращение к нормальной жизни. Очередной этап отмены ограничений Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 г., после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры…

5 53 6 10102 22.06
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика…

5 152 6 29926 22.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Поступить так, как хочется Серьезные изменения здесь произойдут, увы, уже не в результате наших галочек, поставленных в тех или иных клеточках. Эту развилку мы давно проехали. Поэтому просто делайте то, что считаете нужным…

5 372 6 73257 28.06
Новости

Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей Была задействована группа Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57

5 28 6 10068
Интервью Разбор полета

Эйтвидас Баярунас гость: Эйтвидас Баярунас чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Российской Федерации

Вот семья литовцев, у которой половина семьи была вывезена в Сибирь, другая половина была расстреляна. Как они могут смотреть на выражение «свободное волеизъявление народа Литвы стать частью Советского Союза»?..

5 99 6 21523 22.06
#слушать 51:13 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Новости

Глава ПФР распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам Речь идет о надбавке в 10 тысяч рублей, положенной семьям с детьми до 16 лет…

5 26 6 5717

Популярное за неделю

Новости

Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия всех ограничений миновала Об этом сказал мэр города Сергей Собинин…

5 16 6 42455
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я бы посмотрел на эту статью, если бы ее отдали на растерзание первокурсникам на истфак. Но историки молчат, улыбаются, машут, кланяются, хвалят взахлеб, умиляются до оргазма. У них у всех анусы, опечатанные ФСБ…

5 72 6 128380 24.06
#слушать 46:09 8читать ;смотреть $скачать 10.6 МБ
Голосование
5 52 6 5990 23.06
Блоги

Максим Шевченко журналист

Парад Победы над Советской властью Именно его так ненавидел русский народ, полагавший его важнейшей частью угнетения большинства и оправдания власти кучки господ, бывших иностранцами в собственной стране…

5 134 6 202077 24.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал Наповал Лукашенко, Путин, семейство гномиков, Рудковская, Николай 2, восстание монахов, смерть губернаторов…

5 59 6 133070 22.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8600907
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4537119

Сегодня в эфире