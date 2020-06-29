Ракета Vega, как ожидается, через несколько часов стартует с космодрома Куру

Она должна доставить на орбиту более 50 микро-спутников.

Этот пуск откладывался уже несколько раз. Он был запланирован на 18, но погодные условия рушили планы. И если бы не эпидемия коронавируса, он состоялся бы еще в марте. Теперь запуск легкой ракеты-носителя Vega с микро— и наноспутниками на борту должен стать первым на космодроме Куру во Французской Гвиане после вынужденного перерыва. Также это первая миссия в рамках проекта Small Spacecraft Mission Service SSMS по отправке на орбиту 50 малых космических аппаратов, общий вес которых не превышает 150 килограммов. Спутники принадлежат 20 коммерческим заказчикам из 13 стран. Они предназначены для выполнения наблюдения за Землей, обеспечения связи, проведения научных исследований.

Прямую трансляцию пуска можно посмотреть на YouTube канале компании-оператора космодрома Arianespace («Арианспейс»).