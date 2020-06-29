Суд в Париже сегодня вынесет приговор по делу экс-премьера Франции Франсуа Фийона

Политика и его жену Пенелопу обвиняют в растрате государственных средств и злоупотреблении служебным положением.

Приговор по делу Фийонов вынесут сегодня днем в Парижском дворце правосудия. При этом защита бывшего премьер-министра и его жены надеется на пересмотр дела с учетом недавно открывшихся обстоятельств. Они связаны с заявлениями экс-главы Национальной финансовой прокуратуры Элиан Улетт: она рассказала, что Генпрокуратура оказывала на нее давление, требуя сообщать всю последнюю информацию о расследовании дела Фийонов. Отмечается, что оно проводилось в разгар избирательной кампании 2017 года, в которой участвовал и бывший глава правительства. Хотя заявления Улетт не касались непосредственно обвинений в адрес Фийона, оппозиция все равно раскритиковала ход расследования, передает Международное французское радио.

Сторона обвинения утверждает, что бывший премьер во время работы депутатом фиктивно устроил на работу своей помощницей собственную супругу Пенелопу. За восемь лет работы она получила около полумиллиона евро. Кроме того, в деле насчитывается еще несколько эпизодов.

Ранее прокуратура запросила для Фийона пять лет тюрьмы, из них три условно. Условный срок также грозит его жене. Кроме того, их могут заставить выплатить крупный штраф.