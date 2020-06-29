В Москве к работе возвращаются все центры «Мои документы»

Они были закрыты с тридцатого марта.

Все столичные центры государственных услуг «Мои документы», а их более ста тридцати, с сегодняшнего дня снова должны работать в нормальном режиме. Московские власти утверждают, что для этого все их сотрудники сделали тесты на коронавирус, а помещения оборудовали в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В мэрии обещают, что и у работников центров, и у клиентов будут в обязательном порядке проверять температуру.

«Мои документы» должны работать с восьми утра до восьми вечера. Они предоставляют около двухсот семидесяти различных услуг. Готовые бумаги там выдают по предварительной записи на сайте.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин на минувших выходных объявил, что со снятием ограничений в городе, цитирую, «ничего ужасного не произошло». По его словам, пик заражения уже пройден, и количество новых случаев коронавируса в столице уменьшается.

Пропускной режим в Москве отменили еще девятого июня. С тех пор в городе также заработали рестораны, фитнесс-клубы, библиотеки, МФЦ и многое другое.