Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Ньюкасл» со счетом 2:0 в четвертьфинале Кубка Англии.

В перерыве матча состоялась жеребьевка полуфинальных пар старейшего в мире футбольного турнира. «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом» 19 июля, во втором полуфинале днем ранее сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Обе встречи и финал пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.