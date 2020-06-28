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23:12, 28 июня 2020

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Ньюкасл» со счетом 2:0 в четвертьфинале Кубка Англии.

В перерыве матча состоялась жеребьевка полуфинальных пар старейшего в мире футбольного турнира. «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом» 19 июля, во втором полуфинале днем ранее сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Обе встречи и финал пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



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