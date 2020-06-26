Жителей европейской части России с понедельника ожидает резкое похолодание.

Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура будет ниже нормы на 2-4 градуса. В Москве в понедельник ожидается 19-24 град. Во вторник и среду похолодание будет еще интенсивнее.
2020-06-26T01:12:20+03:00
2020-06-26T01:12:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:12, 26 июня 2020
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