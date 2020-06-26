SpaceX сегодня вновь попытается вывести на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink.

Пуск, который уже несколько раз переносился из-за непогоды, планируется осуществить в 23:18 мск с космодрома на мысе Канаверал. В космос отправятся 57 спутников Starlink и два аппарата дистанционного зондирования Земли. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В перспективе компания планирует развернуть на орбите 12 тыс. спутников. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.