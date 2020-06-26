«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу.

Это стало ясно за семь туров до окончания турнира. Накануне идущий на втором месте в таблице «Манчестер Сити» уступил «Челси» со счетом 1:2 в матче 31-го тура и потерял шансы догнать команду Юргена Клоппа. В активе «Ливерпуля» 89 очков, у «Манчестер Сити» — 64. «Ливерпуль» стал 19-кратным чемпионом страны. Чемпионат Англии после паузы, вызванной коронавирусом, возобновился 17 июня.