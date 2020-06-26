Власти американского города Кранстон завершили расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции, предъявлять обвинения никому не будут, дело закрыто. При этом в полиции не стали разглашать сведений о причине смерти сына бывшего советского лидера Никиты Хрущева. Было ли это несчастным случаем или самоубийством, остается неясным. Хрущев умер на 85-м году жизни. Как сообщил представитель местного бюро судмедэкспертизы, смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову. При этом супруга умершего Валентина Голенко эти утверждения не подтвердила, назвав их инсинуациями.