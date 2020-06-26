В Москве за минувшие сутки умерли еще 25 пациентов с коронавирусом.

Таким образом, по данным городского оперативного штаба, число жертв Ковид-19 в столице с начала эпидемии достигло 3 тыс. 694.
2020-06-26T01:07:49+03:00
2020-06-26T01:07:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 26 июня 2020
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