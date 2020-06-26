Московская полиция организовала проверку в отношении журналиста Павла Лобкова.

Ему удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию – в электронном виде и на участке. Как отмечается на сайте ведомства, из-за видео о двойном голосовании уже заведено дело об административном правонарушении. Если информация подтвердится, о действия Лобкова могут быть квалифицированы как административное правонарушение. В ЦИК действия журналиста назвали провокацией. Все бюллетени в урне, через которую голосовал Лобков, признали недействительными. Полиция проводит проверку и в отношении других граждан, которые также сообщали о двойном голосовании. В полиции не исключают спланированной акции по дискредитации голосования в Москве.
2020-06-26T01:06:25+03:00
2020-06-26T01:06:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 26 июня 2020
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