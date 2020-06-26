Суд в Москве, как ожидается, огласит приговор по делу «Седьмой студии».

Режиссера Кирилла Серебренникова и других подсудимых обвиняют в хищении 130 млн рублей, выделенных на театральный проект «Платформа». Помимо Серебренникова, обвиняемыми по делу проходят продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также экс-сотрудник Минкультуры Софья Апфельбаум. Прокурор Михаил Резниченко в ходе прений запросил для Серебренникова 6 лет колонии, а для других фигурантов — от 4 до 5 лет. Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре. Никто из подсудимых своей вины не признал.
2020-06-26T01:05:05+03:00
2020-06-26T01:05:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 26 июня 2020
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