Суд в Москве, как ожидается, огласит приговор по делу «Седьмой студии».

Режиссера Кирилла Серебренникова и других подсудимых обвиняют в хищении 130 млн рублей, выделенных на театральный проект «Платформа». Помимо Серебренникова, обвиняемыми по делу проходят продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также экс-сотрудник Минкультуры Софья Апфельбаум. Прокурор Михаил Резниченко в ходе прений запросил для Серебренникова 6 лет колонии, а для других фигурантов — от 4 до 5 лет. Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре. Никто из подсудимых своей вины не признал.