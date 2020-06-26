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00:05, 26 июня 2020

Могсоризбирком намерен сравнить списки всех участников электронного голосования и тех, кто пришел на участки

Полиция начала проверку о двойном голосовании по поправкам. В частности, это удалось сделать журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову.
Все сведения теперь будут перепроверены, сказал заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Венедиктов добавил, что раньше подобная сверка проводилась автоматически.
Между тем, столичное МВД пригрозило нарушителям процедуры голосования уголовным преследованием. На сайте ведомства говорится, что в их отношении могут быть заведены дела о незаконном получении бюллетеней, распространении фейковой информации и хулиганстве.



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