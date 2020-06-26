Президент Владимир Путин может выступить с телеобращением, посвященным поправкам в Конституцию

Как утверждается, его планируют на ближайший понедельник.

В очередном телеобращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок и дать им свою интерпретацию, утверждают источники интернет-издания РБК. По их словам, поскольку изменения в Основной закон выносятся не каждый год, сказать о них – долг главы государства. Другие собеседники отмечают, что президент может призвать прийти на голосование тех, кто еще не сделал это. О возможности телеобращения Путина по поводу поправок говорили ранее также источники «Интерфакса»: по их словам, это может произойти либо в понедельник, либо во вторник.

С начала эпидемии коронавируса Путин несколько раз выступал с телеобращением к россиянам. В основном он говорил в них о мерах по борьбе с коронавирусом. Однако в конце марта он затронул и тему голосования, объявив о его переносе с 22 апреля на 1 июля.

Голосование по поправкам в Конституцию началось накануне.