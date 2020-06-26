Суд сегодня может вынести приговор режиссёру Серебренникову и другим фигурантам так называемого «театрального дела»

Мещанский суд сегодня может вынести приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам так называемого «театрального дела». Их обвиняют в хищении крупных средств из бюджета. Никто из подсудимых вину не признал.

В прениях прокурор попросил для фигурантов дела «Седьмой студии» от четырёх до шести лет колонии. Наибольший срок гособвинитель потребовал дать режиссёру Кириллу Серебренникову. Помимо него решения суда ждут бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-руководитель «Седьмой студии» Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра, в прошлом глава департамента министерства культуры Софья Апфельбаум. Приговор вынесет судья Мещанского суда Олеся Менделеева. Прокурор считает, что вина подсудимых доказана, они украли почти 130 миллионов рублей. Фигуранты утверждают, что деньги были потрачены на постановки театрального проекта Платформа и называют обвинения абсурдным. Уголовное дело рассматривают почти два года. Обвинение строится на показаниях бывшего главного бухгалтера Седьмой студии Нины Масляевой, признавшей вину, её дело выделили в отдельное производство. По делу Седьмой студии провели три экспертизы. Вторая показала, что Седьмая студия сэкономила около 80-ти миллионов рублей. Однако её результаты сторона обвинения оспорила, эксперты, как и в первый раз подтвердили доводы следствия.

Ещё одна фигурантка дела «Седьмой студии» продюсер Екатерина Воронова находится в международном розыске.