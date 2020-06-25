«Коммерсантъ»: Солдат, разбивший стекло автомобиля ФСО на параде, хотел отомстить сотрудникам ФСБ

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Срочника отправили в военно-клинический госпиталь Минобороны, если психиатры сочтут солдата здоровым, он окажется под следствием по делу о хулиганстве. При этом увольнения и уголовное преследование грозит и его непосредственным командирам.

По данным «Коммерсанта», за неделю до парада сотрудники ФСБ и психологи проверили всех военнослужащих, которые должны были принять участие в торжественном мероприятии. Рядовой Никита Еременко проверку не прошел, однако, был зачислен в резерв. На допросе солдат сказал, что хотел отомстить сотрудникам спецслужбы и ударил прикладом винтовки по стеклу автомобиля, когда там находились представители ФСО. Они и задержали срочника.