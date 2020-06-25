В США суд обязал Телеграм вернуть инвесторам более 1 миллиарда долларов

Компания Павла Дурова и Комиссия по ценным бумагам и биржам заключили мировое соглашение. Об этом говорится в документах Федерального окружного суда в Нью-Йорке.

В прошлом месяце основатель Телеграма объявил о прекращении работы над собственной криптовалютой, в которую инвесторы вложили деньги. Такое решение Дуров принял на фоне фактически проигранного дела в суде. Американские инвесторы должны были получить лишь часть вложенных средств, а граждане других стран могли либо также вернуть долю от вложений, либо оставить эти деньги Телеграму в качестве кредита и получить прибыль в течение года.