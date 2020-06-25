Собянин: Москва пока не готова к полноценному открытию туризма

Несмотря на открытие с 1 июля по всей стране курортного сезона, эта отрасль в столице пока восстановлена не будет, сказал мэр города Сергей Собянин. По его словам, для туристов привлекательными являются крупные красочные мероприятия, однако пока запрет, который в том числе касается подобных фестивалей, остается в силе. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В начале июня в Москве отменили режим изоляции и электронные пропуска. На этой неделе возобновили работу рестораны и фитнес-центры.