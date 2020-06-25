Владимир Путин предложил создать собственные рейтинги вузов

По словам российского президента, международные списки являются инструментом конкурентной борьбы на рынке труда и образования. На встрече с членами Общественной палаты, Путин добавил, что в последнее время этот вопрос постоянно обсуждается с Советом ректоров, специалистами в области образования и учеными.

Ранее рейтинг ста лучших российских вузов опубликовал журнал Форбс. 38 из них находятся в Москве, 13 – в Санкт-Петербурге. На первой строчке списка оказалась Высшая школа экономики.