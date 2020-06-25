Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено

Никаких обвинений не последует – сказали агентству ТАСС в полицейском управлении американского города Кранстон. Уточнять причины смерти стражи порядка не стали.

Ранее Associated Press писало, что сын бывшего главы Советского Союза скончался от огнестрельного ранения в голову, однако позже его вдова назвала эти сведения сплетнями и уточнила, что ее муж умер от старости, как и было указано в заключении.

Хрущев проживал в Америке с 1990-х годов, где вместе с женой получил гражданство.