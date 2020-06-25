Берлин готовит меры на случай расширения американских санкций против «Северного потока-2»

Об этом агентству Bloomberg рассказали информированные источники. Министерство экономики ФРГ в одном из своих документов указало, что расширение ограничительных мер может затронуть значительное число немецких и европейских банков, компаний и госслужб, связанных с проектом газопровода. О каких контрмерах идет речь – не уточняется.

Ранее из-за введения санкций со стороны США, прокладка «Северного потока-2» была приостановлена. В «Газпроме» говорили, что Россия сможет завершить работы самостоятельно – сделать это способно судно «Академик Черский».