Шведский банк SEB получил крупный штраф за отмывание российских денег

Местный финансовый регулятор начал расследование в конце прошлого года после того, как телеканал SVT сообщил, что кредитная организация допускала отмывание денег через свои подразделения в странах Прибалтики.

Проведя анализ банковских операций, шведские власти пришли к выводу, что местные отделения подвергались повышенному риску мошеннических действий со стороны клиентов. SEB был признан виновным в том, что не предпринимал достаточных мер, чтобы предотвратить подобные операции. Сумма штрафа превысила 100 миллионов долларов.