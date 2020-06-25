Один из парков Петербурга огородили вторым забором

Дело в том, что горожане, несмотря на запрет из-за эпидемии, пробираются на пляж через лазы в решетке.

Второй забор с мелкой сеткой появился в парке 300-летия Петербурга в Приморском районе. Забор поставили сразу же за более художественной оградой в виде пик. Горожане выламывали эти пики и пролезали на пляж. Причем, как наблюдал корреспондент «Эха», люди делали это интеллигентно, в порядке живой очереди. Парк закрыт из-за коронавируса, однако здесь загорают и купаются сотни горожан.

Впрочем, по данным Роспотребнадзора, купаться в черте города опасно. Полиция же никого не трогает. Более того, суды перестали штрафовать людей за нарушение карантина. Чаще всего выносят предупреждения. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сказал, что до победы над вирусом еще далеко и в городе почти не осталось больниц, которые можно было бы перепрофилировать под инфекционные.

По планам Смольного, сады и парки города откроют, возможно, только на следующей неделе.