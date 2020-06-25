Правозащитный центр «Мемориал» признал Александра Габышева политическим заключенным

Житель Якутии, называющий себя шаманом, помещен в диспансер и, согласно заключению врачебной комиссии, считается опасным для себя и окружающих. Между тем, на сайте «Мемориала» говорится, что лишение свободы применено к нему исключительно из-за политических и религиозных убеждений.

«Мемориал» в очередной раз показал, что является настоящей правозащитной организацией, — сказал в эфире «Эха» журналист Максим Шевченко.

Габышев стал известен после того, как прошлой весной начал поход на Москву, назвав своей целью «изгнание» Владимира Путина. Его задержали на границе Бурятии и Иркутской области и завели дело о публичных призывах к экстремизму.