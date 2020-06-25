МГИК сверит списки избирателей после того, как журналист Лобков дважды проголосовал по поправкам в Конституцию

Комиссия решила проверить, вычеркнуты ли из списков участковых избиркомов те жители столицы, которые записались на электронное голосование.

Об этом агентству «Интерфакс» сообщил зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Речь идет о более чем миллионе избирателей, записавшихся на дистанционное голосование. По регламенту их не должно быть в списках голосующих на участках, однако в случае с журналистом телеканала «Дождь» Павлом Лобковым произошло иначе. Он опубликовал видео, в котором показал, что сначала смог проголосовать на участке, а затем – дистанционно через свой телефон. По этому поводу начала свое расследование полиция. Лобкову может грозить штраф в 30 тысяч рублей, но сам он не считает, что должен быть подвергнут этому наказанию. При этом в полиции не исключают, что и вовсе могут возбудить уголовное дело.

В Центризбиркоме, тем временем, уверяют, что и без видео Лобкова смогли бы обнаружить факт двойного голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию началось сегодня и продлится до 1 июля.