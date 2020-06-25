Об этом пишет сайт «Политверь», чьи источники в трех региональных СМИ подтвердили временный запрет на подобную информацию. В частности, сообщается, что в лентах некоторых порталов пропали новости о ДТП, релизы прокуратуры и Следственного комитета, а некоторые даже проигнорировали ежедневные сводки о статистике по коронавирусу.
Пресс-секретарь тверского губернатора на вопрос сайта «7х7» о рекомендациях для региональных СМИ, отвечать не стал.
Политверь: В Твери пресса перестала публиковать негативные новости перед голосованием по поправкам в Конституцию
Об этом пишет сайт «Политверь», чьи источники в трех региональных СМИ подтвердили временный запрет на подобную информацию. В частности, сообщается, что в лентах некоторых порталов пропали новости о ДТП, релизы прокуратуры и Следственного комитета, а некоторые даже проигнорировали ежедневные сводки о статистике по коронавирусу.