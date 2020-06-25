Министерство финансов уточнило условия выдачи льготной ипотеки под 6,5% годовых

Теперь такая ставка будет действовать на займы в размере до 12 миллионов рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 миллионов в остальных регионах. Программа затронет кредиты, которые банки выдадут до 1 ноября на покупку жилья в новостройках. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от общей стоимости недвижимости. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Расширить программу льготной ипотеки поручил президент Владимир Путин. В мае спрос на такой вид кредита превысил уровень, достигнутый до эпидемии коронавируса.