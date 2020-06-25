Российские кинотеатры могут заработать в середине следующего месяца

Министр культуры Ольга Любимова сказала, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в каждом регионе, но, по прогнозу властей, открыть кинотеатры можно будет 15 июля.

По оценке ассоциации владельцев кинотеатров, если большинство залов заработают к этому дате, суммарные потери в этой сфере составят почти 50 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Учреждения культуры прекратили свою деятельность из-за эпидемии коронавируса. По некоторым оценкам, примерно каждый четвертый кинотеатр не переживет нынешний кризис.