Владимир Путин может снова обратиться к россиянам в начале следующей недели

В Кремле готовят выступление президента насчет поправок в Конституцию, — пишет газета РБК со ссылкой на источники. В качестве вероятной даты называют понедельник 29 июня. Как ожидается, Путин намерен разъяснить значимость поправок и дать им свою интерпретацию, а также призвать проголосовать тех, кто еще этого не сделал.

Основной день голосования – 1 июля. Он объявлен выходным. Между тем, россияне могут прийти на участки, начиная с сегодняшнего дня. Жители Москвы и Нижегородской области получили возможность отдать свой голос дистанционно.