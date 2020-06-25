Завтра состоится рассмотрение административных протоколов в отношении Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева

Завтра 26 июня должно состояться рассмотрение административных протоколов в отношении заместителя главного редактора «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр и ведущего радиостанции Александра Плющева, задержанных за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Калой Ахильгов, отметив, что в любом случае решение будет обжаловано.

«Завтра будет рассмотрение административного нарушения самоизоляции, по кодексу об административных правонарушений города Москвы – статья 3.18.1, которая предусматривает административное наказание за нарушение режима самоизоляции в Москве. Все это будет проходить в Объединении административно-технических инспекций — это та самая инспекция, которая выписывает автоматически штрафы за нарушение благоустройства города, парковок и т.д., которая не имеет права выносить соответствующие решения вместо суда, тем самым подменяя его функцию», — рассказал адвокат.

Как отметил К.Ахильгов, после рассмотрения в ОАТИ защита планирует обжаловать все это в суде по месту совершения правонарушения (в Тверском суде).

Рассмотрение состоится 26 июня в 11.00 и в 11.30. Журналистам грозит штраф до 400 тысяч рублей.

Выход Фельгенгауэр и Плющева на одиночный пикет в поддержку муниципального депутата Ильи Азара будет рассмотрен отдельно в Тверском суде, добавил Калой Ахильгов.