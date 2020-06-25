В Петербурге в офис движения «Открытая Россия» пришла полиция

Как говорится в твиттере организации, в помещении никого нет, пока сотрудники МВД стоят на улице. Ранее сообщалось, что обыск проходит в московском штабе «Открытки», однако, позже последовало уточнение, что туда пришли провокаторы.

Сегодня «Открытая Россия» пригласила людей приходить в их отделение, чтобы взять агитационные газеты и стикеры против поправок в Конституцию. Этим утром в России началось голосование по вопросу изменения основного закона.