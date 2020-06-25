Вдова Сергея Хрущева назвала сплетнями информацию о том, что ее муж погиб от огнестрельного ранения в голову

В интервью агентству РИА Новости Валентина Голенко сказала, что он умер от старости, как и было указано в заключении. Она добавила, что Хрущев последние два года болел.

Ранее Associated Press со ссылкой на судебно-медицинского эксперта написало об огнестрельном ранении, не уточняя, идет ли речь о самоубийстве или неосторожном обращении с оружием. Уточняется, что никаких признаков нападения или насильственной смерти не обнаружено, уголовное дело возбуждать не стали.

О смерти Сергея Хрущева стало известно неделю назад. Тело нашли в его доме в городе Крэнстон на северо-востоке США. Он проживал в Америке с 1990-х годов, где вместе с женой получил гражданство.