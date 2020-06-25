Полиция начала проверку сведений о двойном голосовании о поправках к Конституции

Из сообщения на сайте столичного МВД следует, что автору видеосюжета «Как проголосовать дважды» грозит административный штраф.

Судя по всему, речь идет о журналисте телеканала Дождь Павле Лобкове, у которого получилось сперва проголосовать на избирательном участке, а затем повторно при помощи системы электронного голосования. Полиция также проводит проверку в отношении других участников голосования.

В МВД считают, что «синхронность заявлений и широкое освещения в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве». Нарушителям закона может грозить уголовное наказание.