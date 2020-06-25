Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией насильно отправили в армию

Как рассказал сайту «МБХ медиа» юрист ФБК, Артем Ионов не годен к военной службе, так как у него диагностирована астма. Где он находится неизвестно. Подана жалоба в военную прокуратуру.

Ранее Ионова задержали возле его дома и увезли на распределительный пункт. Юристов к нему не пускали. Похожим образом отправили служить и другого сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова.