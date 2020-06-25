Двух активистов движения «Весна» осудили по делу о наркотиках и развратных действиях

Их соратники называют дело политическим.



Петербургский суд признал, что Владимир Казаченко и Вадим Тишкин устроили наркотическую секс-оргию с несовершеннолетней. 19-летние признали вину и раскаялись. Об этом сообщила пресс-служба городских судов. Дело слушали в закрытом режиме. Молодых оппозиционеров задержали в прошлом году под предлогом проверки из-за массовых ложных сообщениях о минировании в городе. Их подруга также участвовала в различных акциях протеста. Порнографические снимки и видео нашли именно в ее телефоне.

Движение «Весна», в котором состояли осужденные, считает дело политическим. Обвинения они не отрицают, но излишний полицейский надзор за молодыми людьми оппозиционеры объясняют именно их гражданской активностью.

Суд отправил молодых людей в колонию строгого режима. Казаченко — на 4 года, Тишкина — на 3,5.