В Минске задержали администратора общественно-политического телеграм-канала «Беларусь головного мозга»

В его квартире прошел обыск, полиция изъяла ноутбук. Об этом сообщает сам телеграм-канал.

С чем связаны действия силовиков, пока неизвестно. Тем подписчикам, кто присылал в канал информацию, посоветовали удалить переписку, сменить имя и фотографию профиля и усилить защиту аккаунта.

Сегодня министр внутренних дел Белоруссии, выступая в парламенте, сказал, что акции протеста в стране координируются через телеграм-каналы. Он обвинил их в желании сделать «уличную революцию». В крупных городах страны ранее прошли акции против задержаний политиков и активистов во время избирательной кампании. Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.