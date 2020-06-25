Собянин: Посещать участки для голосования в Москве совершенно безопасно

Посещать участки для голосования в Москве совершенно безопасно, соблюдаются все санитарные требования и проводятся тесты членов комиссий.

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин: «Все избирательные участки открылись, работают по плану. Для того, чтобы обеспечить безопасность избирателей, мы провели самое большое количество тестирований членов избирательной комиссии — 50% на сегодняшний день оттестированы. В ближайшие дни будут оттестированы 100%. Такого объема тестирования, я уверяю, скорее всего мы нигде больше не найдем.

Собянин также отметил, что ситуация с распространением коронавируса в столице улучшается: снижается количество новых случаев заболеваний, число госпитализаций и ковидных пневмоний, а также процент пациентов, находящихся на ИВЛ.