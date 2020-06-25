Кремль запланировал новое обращение Владимира Путина к нации

Выступление президента может быть связано с голосованием по поправкам в Конституцию. Источники газеты РБК уточняют, что оно запланировано на понедельник, 29 июня. Между тем, по данным собеседников Интерфакса, обращение может быть сделано днем позже.

Голосование по поправкам началось сегодня и продлится до 1 июля. Последний раз президент выступал перед россиянами позавчера, но тогда о голосовании упомянул вскользь.