ВОЗ зафиксировала резкий рост заболеваемости коронавирусом в Европе

По данным организации, на прошлой неделе в 30 странах Старого Света семидневный прирост новых случаев инфекции ускорился.

При этом тенденция наблюдается на фоне снятия ограничений, введенных из-за коронавируса: в частности, открываются музеи, рестораны и спортзалы, а также границы. В ВОЗ опасаются: в 11 странах ситуация находится на грани того, чтобы перерасти во вторую волну эпидемии и вновь значительно усилить нагрузку на систему здравоохранения.

За последние дни в Европе ежесуточно выявляют около 14 тысяч заболевших COVID-19. При этом в России, по официальным данным, заболеваемость снизилась и держится на отметке примерно в 7 тысяч человек. На второе место по приросту вышла Швеция, где выявляют в среднем около 1,5 тысяч заразившихся. Около тысячи заболевших в день фиксируют на Украине и в Великобритании. Кроме того, если еще недавно во всех странах, кроме России и Соединенного Королевства ежесуточный прирост не превышал отметку в 500 человек, то теперь этот психологический показатель периодически стали переходить также в Германии и Франции.

Всего коронавирусом в Европе к настоящему моменту заболели свыше 2 млн 300 тысяч человек, из них почти 190 тысяч умерли.