Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора RTVI

Как говорится в сообщении телеканала, журналист намерен сосредоточиться на собственных проектах. Позиция главного редактора упраздняется, информационное и развлекательное направление возглавят профильные топ-менеджеры. Пивоваров стал главным редактором канала в 2016-ом году и работал над его перезапуском. В результате аудитория вещателя увеличилась почти в два раза. Сам Пивоваров отметил, что YouTube-проект «Редакция» будет по-прежнему плотно сотрудничать с RTVI.
2020-06-25T18:32:16+03:00
2020-06-25T18:32:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2666205-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3280337.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 25 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...