Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора RTVI

Как говорится в сообщении телеканала, журналист намерен сосредоточиться на собственных проектах. Позиция главного редактора упраздняется, информационное и развлекательное направление возглавят профильные топ-менеджеры. Пивоваров стал главным редактором канала в 2016-ом году и работал над его перезапуском. В результате аудитория вещателя увеличилась почти в два раза. Сам Пивоваров отметил, что YouTube-проект «Редакция» будет по-прежнему плотно сотрудничать с RTVI.