Всероссийская перепись населения может пройти в следующем апреле

Соответствующий проект приказа Росстата опубликован на портале проектов нормативных актов. Ранее из-за ситуации с коронавирусом было предложено перенести основной этап переписи, запланированный на эту осень.

В начале этого месяца Совет Федерации одобрил закон о приостановке срока действия нормы, гласящей, что Всероссийская перепись населения должна проводиться раз в десять лет.