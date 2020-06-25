Иностранное топливо могут снова пустить в Россию

Федеральная антимонопольная служба предлагает досрочно отменить мораторий на его импорт.

Запрет был введен для поддержки российских нефтекомпаний и действует до начала октября. Как рассказал агентству Интерфакс начальник управления ФАС Армен Ханян, профильные ведомства до середины июля могут предложить скорректировать срок запрета. Как отмечается, зарубежное топливо стало привлекательным для российского рынка в марте, после резкого снижения цен на нефть, которое не повлекло за собой снижения стоимости горючего из-за автоматического повышения налогов для нефтекомпаний.