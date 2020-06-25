Хабиб Нурмагомедов признан самой успешной молодой российской звездой

Боец смешанных единоборств возглавляет рейтинг журнала Forbes второй год подряд, отмечает Константин Похмелов.

Место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ, количества запросов в поисковиках и подписчиков в социальных сетях.

Интересно, что Forbes периодически изменяет правила отбора. Так, в прошлом году он ограничил возраст участников рейтинга 40 годами. На сей раз вдвое вырос минимальный уровень доходов, который позволяет звезде попасть в табель о рангах. Теперь он составляет $1 млн в год.

Не смотря на это, первая пятерка рейтинга практически не изменилась — первое и второе место, как и в прошлом году, заняли Нурмагомедов и телеведущая Ольга Бузова. Причем, непобежденный боец ММА опередил всех и по чистым доходам. За год Хабиб заработал $16,5 млн.

Певец Егор Крид подвинул с третьей строчки хоккеиста Александра Овечкина. Замкнула пятерку Ксения Собчак, потеснившая музыканта Басту. При этом Звание самой популярной звезды осталось у Бузовой, Собчак опередила ее только по количеству упоминаний в СМИ.

Примечательно, что спортсмены возглавляют данный рейтинг уже несколько лет подряд. До Нурмагомедова первое место два года занимал Овечкин. Ранее первенство на протяжении четырех лет удерживала теннисистка Мария Шарапова.